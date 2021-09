Crollo all'ingresso del liceo Genovesi-Da Vinci, il presidente della Provincia: "Deve provvedere la ditta scelta dal dirigente"

Nel frattempo, per l’accesso e l’uscita dall’istituto, saranno utilizzati altri ingressi. Successivamente si dovrà procedere ai lavori di sistemazione definitiva delle parti interessate dal distacco delle pannellature

Crolla parte del solaio all'ingresso del liceo Genovesi- Da Vinci di Salerno: fortunatamente, il fatto si è verificato ieri notte e non durante le ore di lezione. Ben più drammatiche, infatti, sarebbero potute essere le conseguenze se, al momento del crollo, gli studenti fossero stati nella struttura.

Il commento del presidente della Provincia Michele Strianese

"L’Istituto di Istruzione Superiore “Genovesi – Da Vinci” di Salerno, durante la scorsa notte, è stato interessato dal crollo del cappotto termico installato in corrispondenza dell’intradosso del solaio prospettante l’ingresso dell’istituto. Oltre ai danneggiamenti subiti dall’edificio, non si sono avuti danni a persone", racconta Strianese. Quei lavori di isolamento termico sono stati realizzati direttamente dall’Istituto scolastico e facevano parte di un intervento di maggiore consistenza finanziato con fondi del PON 2007 – 2013. Il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nella persona del dirigente scolastico, il quale ha provveduto ad aggiudicare il servizio di direzione dei lavori e l’appalto.

L'annuncio

"Appena i funzionari della Provincia sono stati informati dell’accaduto, hanno fatto presente alla dirigenza scolastica e al direttore dei lavori la necessità di procedere con urgenza, da parte dell’impresa esecutrice dei lavori, alla messa in sicurezza del complesso edilizio, alla rimozione e allo smaltimento del materiale crollato. Attività, la cui esecuzione, è stata assicurata in tempi brevi. - continua Strianese - Nel frattempo, per l’accesso e l’uscita dall’istituto, saranno utilizzati altri ingressi. Successivamente si dovrà procedere ai lavori di sistemazione definitiva delle parti interessate dal distacco delle pannellature. Anche questo intervento dovrà essere posto a carico dell’impresa che ha eseguito i lavori del Pon".