Tensione tra Minori e Ravello, cadono pietre sulla SS163: rallentamenti al traffico

Momenti di paura, oggi pomeriggio, lungo la Strada Statale 163 “Amalfitana”, tra i comuni di Minori e Ravello, dove diverse pietre si sono staccate dalla parete rocciosa finendo sulla carreggiata.

I disagi

Il movimento franoso è avvenuto in una curva, di fronte ad un’abitazione. Fortunatamente, al momento del crollo, non c’erano né auto né pedoni di passaggio. Sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili urbani, che hanno messo in sicurezza la strada. Inevitabili disagi sulla circolazione veicolare tra i due comuni della Divina.