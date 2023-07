Crolla il tetto di una casa disabilitata: danneggiata un'auto

Si è temuto il peggio, ieri sera, in via Nazionale a Buonabitacolo, dov’è crollato il tetto di una casa disabitata. Calcinacci e detriti hanno danneggiato anche un’auto parcheggiata a poca distanza. Fortunatamente non risultano feriti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’intera area.