Costiera, crolla un masso sulla strada provinciale Ravello-Chiunzi

Nuovi cedimenti in Costiera Amalfitana. La scorsa notte, infatti, un masso di grosse dimensioni è precipitato sulla strada provinciale Ravello-Chiunzi, in località “Acqua Sambucana”, bloccando la circolazione veicolare. Fortunatamente non risultano feriti.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, hanno spostato il masso posizionando su un lato della carreggiata. In mattinata sarà effettuato un nuovo sopralluogo per provvedere alla rimozione.