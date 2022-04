Dieci cuccioli gettati sull'asfalto: solo due superstiti, l'ira della Lega del Cane

Orrore a Serre, 10 cuccioli di Pastore Maremmano sono stati trovati da un passante, riversi sull'asfalto, in una strada interpoderale. "Vergogna: ennesimo caso di crudeltà e cattiveria umana", hanno commentato dalla Lega del Cane di Salerno.

La denuncia

Gettati come spazzatura per strada, in una zona poco frequentata, con l’intento di farli morire, i cuccioli, secondo gli animalisti, sono stati vittime di qualche pastore della zona, proprietario della mamma non sterilizzata ovviamente. "Sterilizzare in certe zone è contro natura, invece questo gesto di far morire i cuccioli come dobbiamo definirlo? - osservano i volontari - Sono stati trovati tutti morti tranne due che, non sappiamo come, sono sopravvissuti. Vivi per miracolo".

L'aggiornamento della Lega del Cane

"I cuccioli sono arrivati in associazione, finalmente sono al sicuro. - fanno sapere i volontari - Faremo subito una bella visita ed i controlli necessari per assicurarci che stiano bene".