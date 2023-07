Cuccioli di cinghiale morti tra Polla e Sant'Arsenio: accertamenti in corso

Sono stati trovati senza vita dei cuccioli di cinghiale lungo la SR 426, tra Polla e Sant’Arsenio.

Gli accertamenti

Alcuni automobilisti hanno allertato la polizia Municipale che, insieme ai veterinari dell’ASL Salerno, ha avviato gli accertamenti per risalire alle cause della morte dei cuccioli. I piccoli, infatti, potrebbero essere stati investiti ma anche deceduti per altre cause, senza escludere quelle legate all'emergenza della Peste Suina.