Cuccioli finiti in un vallone, ad Eboli: intervengono i vigili del fuoco

Sono stati tratti in salvo dei cuccioli di cane finiti in un fosso, ad Eboli, in via Litoranea delle Medaglie d'Oro. I vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno sono stati allertati questa mattina, da alcuni passanti che avevano avvertito i guaiti dei cagnolini.

Il salvataggio

Dopo un'attenta ispezione, i caschi rossi hanno rintracciato la cucciolata in un vallone, nei pressi del lido “Made in Italy”. Il personale intervenuto ha provveduto a recuperare i cuccioli e ad affidarli ad un veterinario, per le cure del caso.