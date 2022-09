Cuccioli di volpe a rischio lungo la strada provinciale, il Comitato Civico Dragonea: "Finalmente ci hanno ascoltato"

La Regione Campania per il tramite della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nella persona del Funzionario Adriano Di Biase ci ha comunicato che a seguito di vari sopralluoghi sulla zona, hanno appurato che le nostre denunce sulla pericolosità di investimento delle volpi lungo la SP75 Avvocatella sono palesemente fondate e costituiscono un vero e proprio pericolo anche di incidenti. Nella nostra denuncia inoltrata il 26 agosto scorso a tutti gli enti e autorità competenti nonchè alla Procura della Repubblica di Salerno, eravamo stati molto chiari: si sarebbe dovuto intervenire subito per scongiurare altre morti di questi cuccioli di volpe.

Lo ha scritto il Comitato Civico Dragonea che, il 16 settembre, ha ricevuto una risposta importante dagli enti competenti, in quanto è stata finalmente rivolta la dovuta attenzione su quanto denunciato. "Ora, ci assicurano, il passaggio dovrebbe essere molto breve, il recupero sarà attuato in tempi rapidi ad opera del CRAS di Cerreta Cognole di Montesano sulla Marcellana e coadiuvato dalle autorità del Gruppo Carabinieri Forestale. - fanno sapere dal Comitato - Per cui, questo comunicato viene diffuso anche su invito delle stesse autorità competenti le quali esortano tutti gli automobilisti e frequentatori della SP75 Avvocatella di usare la massima prudenza alla guida per evitare investimenti dei cuccioli di volpe e soprattutto per informare che sono stati rafforzati i controlli lungo tutta l'arteria che da San Cesario conduce a Padovani. Un grande ringraziamento va al dottor Adriano Di Biase che si è attivato, anche in nostra presenza, senza sosta in queste settimane con vari sopralluoghi sul posto, nonchè a tutti i cittadini che continuano a tenere monitorata la situazione e all'Associazione Kronos di Salerno con il suo responsabile dottor Mario Minoliti nel fornirici un supporto per la realizzazione di una cartellonista informativa da aporre lungo l'arteria. Esortiamo tutti ancora una volta ad aver cura per l'ambiente e la sua fauna. Solo così potremo ricostruire quel senso civico che troppo spesso viene mortificato dalla mano crudele dell'uomo", concludono.