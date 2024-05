Torna a fiorire il Parco dell'ex Salid: in corso la cura delle siepi

Buone notizie per gli amanti del verde: è in corso, in questi giorni, il lavoro di cura dei prati e delle siepi del parco dell'ex Salid sulla Lungoirno. "Risplende la primavera di colori e profumi", ha commentato l'assessore comunale all'Ambiente, Massimiliano Natella.

Proprio l'assessore, in merito ad una denuncia da parte dei salernitani rispetto allo stato di abbandono in cui versavano alcune zone del parco dell'Irno, aveva spiegato che "le siepi non rientravano nella competenza di chi si era aggiudicato il bando per la gestione dell'area: necessaria una variante al progetto iniziale che poi diventerà strutturale anche per i prossimi bandi, in modo che si provveda anche alla cura delle siepi", aveva assicurato Natella. Finalmente, dunque, il polmone verde sarà curato in toto e, dunque, torna fruibile in ogni suo angolo.