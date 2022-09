Pazienti senza riabilitazione: il sindaco di Pagani, Cisl e Uil scrivono al direttore del Distretto 60

Riflettori puntati sugli oltre 90 pazienti che, per la mancata concessione di autorizzazioni da parte del Distretto 60, non possono proseguire le cure riabilitative, a Nocera. Mentre le famiglie di questi pazienti hanno lanciato un appello che al primo giorno ha già raccolto centinaia di firme, il sindaco di Pagani, Raffaele Maria De Prisco, il segretario della Cisl Miro Amatruda e il segretario della Uul Fp, Donato Salvato, hanno preso nettamente posizione scrivendo al direttore del DS 60 e, per conoscenza, alla responsabile riabilitazione della Asl Grazia Gentile. Tre lettere diverse ma con la stessa richiesta: dare le autorizzazioni e garantire il diritto alla cura. “Sono rimasto colpito – scrive il sindaco di Pagani al Direttore Tramontano - dall'estrema condizione di fragilità e sofferenza dei soggetti coinvolti, nonché dalla giovanissima età della maggior parte dei pazienti. In qualità di primo cittadino della città di Pagani e, soprattutto, in qualità di uomo anzitutto attento ai bisogni dei soggetti più fragili, Le sottolineo la necessità della vicinanza tra le istituzioni e i cittadini. Certamente, dinanzi a tale oggettiva sofferenza di tanti bambini e non, qualsiasi burocrazia o eventuale vincolo di bilancio, necessita di essere superato. L’interruzione delle cure vanificherebbe tutti i risultati finora ottenuti, nonché il peggioramento dello stato di salute dei pazienti”. “Vi invito pertanto - conclude - alla risoluzione di ogni eventuale problematica e alla continuazione delle cure a tutti i pazienti in elenco e non certamente solo ai miei concittadini”.

Le richieste

Analoga la richiesta del segretario della Uil Fp, che definisce la decisione del Distretto “censurabile sotto ogni aspetto”. “Perpetrare tale decisione – aggiunge – è assolutamente e a dir poco assurdo, qualsiasi siano le motivazioni, spesso solo di natura burocratica o economica, in quanto si ripercuote sui soggetti più fragili delle nostre comunità”. Rivolge quindi “un accorato appello affinché nelle sedi opportune si adotti con urgenza ogni decisione atta a ripristinare la normale assistenza resa con efficacia dagli operatori di Villa dei Fiori”. Dal canto suo il segretario della Cisl esprime piena solidarietà alle famiglie dei pazienti e ai lavoratori di Villa dei Fiori e qualifica la scelta del Distretto come inaccettabile, sia sul piano morale ed etico, che su quello sociale ed economico, oltre che su quello della tutela del lavoro perché, scrive, “in questo modo si causa anche una contrazione occupazionale di personale qualificato”. Intanto, nelle piazze continua la raccolta delle firme promossa dalle famiglie dei pazienti.