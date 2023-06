Curva Nord "a rischio" anche per il prossimo anno, Celano: "Presenterò un'interrogazione"

"La Salernitana rischia di non avere la disponibilità piena della Curva Nord neppure per il prossimo campionato (il terzo di serie A!)". Lo scrive il consigliere di Forza Italia, Roberto Celano: "Famiglie e tifosi saranno ancora una volta fortemente penalizzati dalla incapacità e dalla lentezza di un'Amministrazione arrogante, che avrebbe fatto bene a concedere l'Arechi in gestione pluridecennale alla Salernitana, proprio come chiediamo da quando Iervolino ha acquistato la società".

L'annuncio

Ieri, in Prefettura, la riunione in cui si è discusso dell’apertura del settore Curva Nord dello stadio Arechi: infuriati contro contro l’amministrazione comunale, numerosi tifosi. Lunedì, intanto, Celano presenterà una interrogazione sull'argomento: "Sono indecenti", conclude il consigliere.