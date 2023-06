Arechi: piena disponibilità della curva Nord neanche per il prossimo campionato, l'interrogazione di Celano

"Da lustri, ormai, l’accesso alla curva Nord dello stadio Arechi è precluso alla tifoseria salernitana e la parte superiore del settore è di fatto inutilizzato, nonostante gli impegni ed i proclami dell’Amministrazione, la Salernitana rischia di non avere la piena disponibilità della Curva Nord neppure per il prossimo campionato (il terzo di serie A!)". Lo ha scritto in un'interrogazione al sindaco, il consigliere comunale, capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano. "Anche per il prossimo campionato, dunque, famiglie e tifosi saranno fortemente penalizzati per l’impossibilità di avere la disponibilità di un settore popolare come quello della Curva, a causa dell’incapacità e dell’arroganza di un’Amministrazione che avrebbe fatto bene a concedere l’Arechi in gestione pluridecennale, come da noi più volte richiesto. A seguito di una riunione del Comitato per l’ordine pubblico tenutosi in Prefettura nel mese di marzo proprio per discutere del “destino” della Curva Nord, fu dato via libera, con qualche osservazione, alle proposte avanzate dall’Amministrazione di rendere pienamente fruibile la Curva Nord dell’Arechi con contestuale trasferimento dei supporters delle squadre ospiti in uno spicchio del settore Distinti - aggiunge il consigliere - Già in occasione del succitato incontro emerse la necessità di qualche intervento, anche relativo alla viabilità ed alla installazione di barriere di separazione tra il nuovo Settore ospiti ed il resto dei Distinti, l’Amministrazione, atteso che gli interventi richiesti erano considerati limitati e non impattanti, si impegnò a rendere possibile la fruizione della Curva Nord e lo spostamento degli ospiti nei Distinti fin dall’inizio del prossimo campionato. Nel frattempo, nonostante impegni e promesse assunte nel tempo, non sono iniziati neppure i lavori per l’installazione dei nuovi tornelli necessari a rendere fruibile l’intero settore della Curva Nord".

I dubbi

Celano, dunque, chiede come "sia possibile che un’Amministrazione possa consentire che, per lustri, un settore popolare dello stadio possa essere chiuso e non fruibile ai tifosi locali, con danni evidenti per famiglie e tifosi e per la società della principale compagine sportiva cittadina, che sta dando grandi soddisfazioni alla tifoseria e lustro all’intera città?". E, ancora, "per quali motivi si ritarda ancora nell’installazione dei tornelli necessari a rendere interamente fruibile la Curva Nord? Come mai, ad oggi, ancora non sono iniziati i lavori per consentire al settore Distinti di ospitare le tifoserie di altre squadre, oltre che gli interventi richiesti all’uopo per migliorare la viabilità esterna allo stadio e quando gli stessi avranno finalmente inizio?". Il consigliere vuole sapere anche "per quale motivo, attesa la manifesta incapacità ad intervenire con solerzia per risolvere problemi che neppure appaiono insormontabili e per realizzare perfino interventi più volte annunciati nel corso degli ultimi anni, non si avvii immediatamente la procedura per affidare lo stadio Arechi in concessione pluridecennale alla US Salernitana 1919, consentendo alla società di finanziare ed appaltare in tempi rapidi la ristrutturazione dell’impianto, garantendone anche la copertura, l’ammodernamento e la sistemazione esterna e destinando le risorse pubbliche alla realizzazione ed all’adeguamento dell’impiantistica sportiva in città che versa in stato di completo abbandono?", conclude il capogruppo di Forza Italia.