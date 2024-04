Dà in escandescenze e molesta i passanti: fermato a Salerno centro

Attimi di tensione, nel pomeriggio di oggi, a Salerno centro: uno straniero, infatti, è andato in escandescenza per cause da accertare. L'uomo aveva assunto atteggiamenti molesti nei confronti dei passanti, tentando anche di denudarsi, secondo alcune testimonianze, e di danneggiare delle vetture in sosta. Sul posto, le forze dell'ordine che, nonostante il tentativo di fuga, sono riuscite a bloccare lo straniero tra Corso Garibaldi e via Vicinanza, come riporta Salernonotizie. Accertamenti in corso.