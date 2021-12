Covid e scuola, nessuna Dad per i bambini contagiati? Il sindaco di Bellizzi: "Assurdo: noi garantiamo l'istruzione a tutti"

Discutibile, secondo il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe, la decisione da parte del Ministero dell'Istruzione di non attivare la didattica a distanza per gli studenti contagiati dal Covid. "Solo per evitare facili strumentalizzazioni in libertà: grazie alla disponibilità delle insegnanti e dei docenti, di cui va il mio ringraziamento per il loro lavoro quotidiano. - ha precisato Volpe- Nessun bambino resterà indietro. Sono e saranno seguiti a prescindere dalla positività da Covid. La dad sarà assicurata con la volontà dei genitori a tutti ragazzi".

"Io non so a volte la ragione e l'utilità di alcune imposizioni. Specialmente sui bambini. Non capisco dove vengono elaborate alcune idee. A me (a noi) francamente sembra solo una esagerazione senza una buona ragione. Premesso che non sono riuscito a trovare nessuna norma giuridica chiara che vieta la didattica a distanza ad un bambino colpito positivamente dal covid19. Martedi ho chiesto ufficialmente al Ministero della Pubblica Istruzione, al dipartimento di prevenzione ASL e All'ufficio Scolastico Regionale perché un bambino colpito dal Covid, che resta a casa in quarantena, non può partecipare alle attività didattiche attraverso la dad.

Potrò anche sbagliare ma credo che qualcuno stia interpretando in modo eccessivamente restrittivo una raccomandazione. Aspetto pazientemente una risposta. Nel frattempo come Assessorato alla Pubblica Istruzione e Politiche Sociali attiveremo autonomamente un servizio di intrattenimento e di lezioni a distanza con tutti i bambini studenti colpiti dapositività da covid19 e costretti a casa in quarantena"