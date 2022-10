Fa irruzione in una concessionaria e danneggia auto, uffici e vetrina: arrestato

Follia, ieri mattina in una concessionaria sulla statale 18, a Pagliarone di Pontecagnano Faiano. Un uomo, infatti, si è introdotto nell'esercizio commerciale, danneggiando le auto in esposizione, la vetrata e gli uffici: una Guardia Giurata che ha cercato di bloccarlo, ma è stata aggredita ed è finito in ospedale, come riporta Ondanews.

L'arresto

A recarsi sul posto, dunque, i carabinieri che hanno arrestato l'uomo per danneggiamento e lesioni personali. Accertamenti in corso, per ricostruire le cause della furia dell'aggressore.