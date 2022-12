Danni alla struttura e minacce al personale del Pronto Soccorso di Sarno: denunciato

E' stato denunciato per danneggiamento a struttura pubblica, minaccia al personale e per interruzione di pubblico servizio, il trentenne che il 17 dicembre ha seminato il caos al Pronto Soccorso dell'ospedale di Sarno. Per cause da accertare, il giovane ha dato sfogo alla sua furia, sfondando anche la porta.

L'intervento

Sul posto, i carabinieri che hanno identificato e denunciato il trentenne.