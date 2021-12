Litigano con il barista, poi danneggiano un'ambulanza: caos in piazza Vittorio Veneto

Episodio increscioso, ieri sera, in piazza Vittorio Veneto. Una coppia di stranieri, uomo e donna, hanno dato in escandescenza, litigando in un bar della zona, per poi danneggiare l'ambulanza del Vopi che si trovava impegnata sul posto per il servizio previsto per le Luci d'Artista.

Il fermo

Immediato, l'intervento della Polizia che ha scongiurato il peggio: l'uomo responsabile è stato fermato e condotto in Questura. Accertamenti in corso.