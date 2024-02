Ospedale di Eboli, la porta basculante provoca danni alle ambulanze

Criticità all’ingresso del pronto soccorso del presidio ospedaliero di Eboli, dove le porte basculanti sembrano essere diventate un vero e proprio “distruggi-ambulanze”. Già perché, nel giro di poche ore, hanno arrecato danni a più di due mezzi di soccorso del 118.

Secondo quanto viene segnalato alla redazione di Salernotoday, i motivi potrebbero essere principalmente due: l’errato funzionamento della chiusura automatizzata delle porte o il sistema non adeguato al passaggio delle ambulanze.

Se la situazione dovesse continuare, oltre ai danni economici per le associazioni che rischiano ancora di vedere le loro ambulanze danneggiate da questo meccanismo, c’è preoccupazione per l’incolumità dei pazienti.