Allarme cinghiali, danni ai castagneti cilentani: risarcito un imprenditore

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Danni da cinghiali ai castagneti cilentani altra condanna per la Regione Campania Con sentenza emessa in data 11.03.2023, il Tribunale di Vallo della Lucania, Giudice Dott. Carmine Esposito, ha condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni cagionati dagli ungulati ai castagneti di proprietà di un imprenditore agricolo di Futani. Il suddetto imprenditore, assistito dall'Avv. Dario Trivelli, in forza della citata sentenza, si è visto riconoscere il dovuto risarcimento per il danneggiamento della produzione castanicola causata dall'incontrollata presenza e proliferazione dei cinghiali.