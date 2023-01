Danni maltempo: cadono pezzi di intonaco al Convitto, strada chiusa nel Vallo di Diano

Nuovi danni e disagi a causa del maltempo, a Salerno. E' caduto intonaco dal soffitto del Convitto Nazionale, a causa delle abbondanti piogge delle ultime ore. Fortunatamente, nessun ferito.

Vallo di Diano

Intanto, i temporali hanno messo in ginocchio anche il Vallo di Diano: a Sassano, il sindaco Domenico Rubino, in particolare, per l'innalzamento del fiume Tanagro, ha disposto la chiusura al traffico veicolare della SP 11, sul tratto Ponte Cappuccini incrocio Strada Canneto, arteria molto trafficata che collega i comuni di Sassano e Sala Consilina. Allertati per le verifiche del caso anche i volontari della Protezione Civile che monitoreranno costantemente la situazione. Si raccomanda prudenza.