Maltempo: frane e disagi dalla Costiera al Cilento, chiuso il ponte sul Bussento. Albero caduto a Salerno

Il maltempo continua a far danni nel nostro territorio. Per iniziare, a Salerno città nel pomeriggio è caduto un grosso albero, all’altezza della sede della Polizia Provinciale, nella zona orientale. Al momento del fatto, non si trovavano in strada auto o pedoni: nessun ferito, ma il traffico è stato deviato durante la messa in sicurezza.

Intanto, come reso noto dalla Protezione civile di Santa Marina Policastro Gruppo Lucano, la strada statale 18 è stata chiusa al traffico, per pericolo frana: in particolare, interdetto il ponte sul fiume Bussento, tra Scario e Policastro Bussentino. Il traffico veicolare è stato deviato per lo svincolo della Cilentana, a Roccagloriosa. Sul posto, i tecnici della Provincia e personale dell’Anas e della Polizia Provinciale, nonchè volontari della Protezione Civile.



Ad Agropoli, inoltre, il sindaco Roberto Mutalipassi ha disposto con un'apposita ordinanza la chiusura del tratto della SP 184, che dal resort San Francesco conduce alla baia di Trentova. Essendo l'arteria in passato già soggetta a smottamenti e a caduta massi (un ultimo episodio si è verificato in nottata), si è provveduto alla chiusura della stessa fino a nuovo ordine, al fine di scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità. È stato predisposto anche un impianto semaforico su via Belvedere, a causa di un movimento franoso. "Con l'attivazione del C.O.C. l'intera struttura di protezione civile comunale è operativa, impegnata in interventi mirati a contenere gli effetti della violenta ondata di maltempo delle ultime ore. - fa sapere il primo cittadino - Dalla mezzanotte di oggi, il livello di allerta passa da arancione a giallo (secondo l'ultimo bollettino della Protezione civile regionale) quindi la situazione dovrebbe essere in via di miglioramento. Per tale ragione, salvo imprevisti, domani, 27 settembre, le scuole di ogni ordine e grado saranno regolarmente aperte".

La situazione in Costiera

E il maltempo non ha risparmiato neppure la Costiera: nel pomeriggio, sulla Amalfitana, tra Cetara e Vietri sul Mare, alcuni massi si sono staccati dalla parete rocciosa, nei pressi dell'hotel Cetus. Nessun veicolo è stato colpito. Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza. Inoltre, altri due smottamenti si sono verificati lungo la SP1 che da Chiunzi conduce a Ravello e sulla Amalfitana, a Maiori. Accertamenti in corso.