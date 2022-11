Ondata di maltempo sul salernitano: danni e disagi in molte zone del territorio

Danni e disagi sul territorio per via dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sull'area salernitana. La situazione peggiore si registra nel golfo di Policastro, dove si sono verificati numerosi allagamenti. I centri più colpiti risultano essere Sapri e Vibonati. A Villammare, frazione di Vibonati, un'auto è stata sommersa quasi del tutto dall'acqua sotto il cavalcavia della ferrovia. Nei comuni di Eboli, Agropoli e Capaccio Vigili del Fuoco in azione per prosciugamenti, smottamenti e soccorsi a persone in difficoltà.

