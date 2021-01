Maltempo a Salerno tra sottopassi chiusi e tombini saltati, ma c'è chi rimuove le transenne

Tombini saltati in via Orofino, sottopassi chiusi e, anche durante i disagi per il maltempo, incivili che mettono a rischio la propria e l'altrui incolumità, a Salerno. Ignoti, infatti, hanno rimosso le transenne dei sottopassi di Pastena e Torrione per non rinunciare al passaggio in auto, come mostrano gli scatti di Guglielmo Gambardella.

Intanto, mareggiata a Santa Teresa dove le onde stanno portando a riva numerosi detriti. Si raccomanda prudenza.

Foto di Antonio Capuano