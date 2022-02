Raffiche di vento e disagi nel salernitano, danni al palazzetto dello sport di Agropoli

Violente raffiche di vento e disagi in tutto il territorio salernitano. Dai cartelloni divelti agli alberi sradicati: a Salerno città, come nel resto della provincia, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.

I danni

In particolare, ad Agropoli, danni pure al palazzetto dello sport “Andrea Di Concilio”: in corso l'intervento di messa in sicurezza. Si raccomanda prudenza.