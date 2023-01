Botti di Capodanno: feriti e danni a Salerno, scottatura alla mano per una bimba

Quattro feriti nel salernitano, per i botti esplosi nell'ultima notte dell'anno. E' ricoverato nel reparto di Oculistica del presidio ospedaliero di Vallo della Lucania, per iniziare, un 47enne per un trauma facciale, con una prognosi di 25 giorni. All'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, inoltre, è stato medicato un 65enne di Pellezzano per una lesione alla falange della mano destra, con sette giorni di prognosi. Ancora, a Nocera Inferiore, ha subito una lieve scottatura alla palpebra una donna di 58 anni, e una bimba di 4 anni una leggera scottatura alla mano: nessuna prognosi per le due malcapitate.

I danni

Non solo feriti, ma anche danni, ovviamente, hanno causato i petardi di Capodanno: in particolare, è stata distrutta parzialmente la pensilina dei bus in piazza Gian Camillo Gloriosi ed è stato divelto un cestino dei rifiuti, sempre a Torrione. Rione Petrosino ridotta in condizioni pessime, inoltre: i resti dei botti esplosi hanno invaso marciapiedi e l'intera strada percorribile dalle auto. Ancora una volta, dunque, l'inciviltà ha preso tristemente il sopravvento in città, trasformando il clima di festa in un clima di rischio e pericolo.