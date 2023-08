Estate amara per i gestori dei lidi, mareggiate e danni

Danni ingenti in diversi lidi del litorale salernitano e costiero, a causa delle mareggiate che stanno interessando tutto il nostro territorio. Amarezza e insoddisfazione, in particolare, da parte dei titolari degli stabilimenti, provati prima dalla pioggia di maggio e giugno, poi dal caldo asfissiante e, infine, dalle onde che hanno devastato diverse attrezzature balneari. Insomma, l'estate 2023 non sarà ricordata tra le più proficue per i gestori dei lidi.