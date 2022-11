Torna il sole, ma la conta dei danni del maltempo continua: il Cilento in ginocchio, Guardia medica allagata a Campagna

E' tornato il sole, oggi, nel nostro territorio, ma continua la conta dei danni per il maltempo delle scorse giornate. In particolare, risulta allagata e priva di energia elettrica la sede della Guardia Medica a Campagna.

Di ieri mattina, il crollo di un muro del ruscello Cuba affluente del fiume Testene. All'arrivo sul posto, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, ha constatato che un argine del ruscello Cuba si era ribaltato ed aveva provocato lo smottamento sotto le fondamenta di un'abitazione civile che è stata immediatamente oggetto di ordinanza del sindaco. Lo stesso materiale costituiva ostacolo per il normale deflusso delle acque, quindi i caschi rossi si sono attivati per la rimozione degli stessi, per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Ieri, intanto, il livello del Tanagro saliva continuamente, mettendo a rischio le abitazioni adiacenti all'alveo del fiume e compromettendo il sistema viario.

E di sera, in località San Giovanni di Sala Consilina, il fiume è esondato, provocando lo sgombero di tre edifici. Non ci sono state persone coinvolte e quelle evacuate sono state sistemate dal primo cittadino del comune del Vallo di Diano.

Le squadre sono rimaste sul posto tutta la notte per monitorare il livello del fiume: fortunatamente non ci sono state altre problematiche.

Inoltre, ha subito danni anche la strada Marina di Camerota – Palinuro che costeggia la cala del Cefalo e la spiaggia del Mingardo. Il maltempo ha intaccato la carreggiata. E a Scario si sono registrati momenti di paura per un cavo dell’alta tensione spezzato che è caduto nel giardino di un’abitazione, in località Gualtieri. Infine, a Casal Velino c'è stata l'esondazione del fiume Alento che ha allagato strade e campi.