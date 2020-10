Danni maltempo, villa comunale chiusa a Scafati

"Sulla Villa comunale apprezziamo la decisione del Comune di Scafati di procedere ad una ricognizione del parco a seguito dei temporali delle scorse settimane, ma si tratta dell’ennesimo intervento tardivo messo in atto da questa Amministrazione. È ormai evidente che il nostro polmone verde necessità di una manutenzione ordinaria qualificata. Lo dobbiamo ai nostri cittadini che hanno diritto di fruire del Parco Wenner, da sempre orgoglio della città.” Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Così, il gruppo di Scafati Arancione interviene sulla chiusura della Villa comunale per la caduta di alcuni rami dopo il maltempo delle scorse settimane. "Siamo perfettamente coscienti del fatto il Comune ha una carenza d'organico, ma certe decisioni vanno prese tempestivamente e non certamente dopo aver permesso pericolosamente l'ingresso ai cittadini in presenza di alberi divelti e rami penzolanti. Ricordiamo ancora, con un pizzico di amarezza, il taglio del nastro in pompa magna dei mesi scorsi, alla presenza delle alte cariche istituzionali locali: la Villa comunale viene da un lungo periodo di chiusura e non vorremmo assistere all'ennesima inaccettabile replica. - hanno concluso - Ci chiediamo, dunque, se davvero dovremo attendere un nuovo taglio del nastro per poter rivivere il Parco Wenner, nella speranza di non dover poi prendere atto, ancora una volta, della presenza alberi abbattuti lungo i vialetti".