Frana a Nocelle di Positano e ripetitore danneggiato a Tramonti: Costiera nella morsa del maltempo

Il maltempo continua a provocare danni in provincia di Salerno. Per iniziare, oggi si è verificata una frana a Nocelle, frazione di Positano: fortunatamente, durante la caduta dei massi, nessuno si è trovato a percorrere quel tratto di strada. Intanto, sempre in Costiera Amalfitana, a causa del maltempo è stato danneggiato un ripetitore sul Monte Sant’Angelo, per cui da ieri sono state interrotte le comunicazioni a Tramonti. A causa della neve, tuttavia, i tecnici stanno riscontrando non poche difficoltà per raggiungere il ripetitore e ripristinare il servizio.

Il Cilento

Tensione, a seguire, in Cilento e in particolare ad Agropoli in località Moio, dove i fiumi risultano a rischio esondazioni. Rinviata anche la gara tra Agropoli e Solofra per l’impraticabilità del campo, completamente allagato, ed annullato l'evento "Uniti per il Sud" sempre causa maltempo. E poi una frana ha interrotto la circolazione sulla Sp15, nel tratto Acciaroli – Pollica. Si raccomanda massima prudenza.