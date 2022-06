Eboli, due alberi caduti per il maltempo

È di due alberi caduti il bilancio dei danni causati dalla perturbazione abbattutasi questa mattina sul territorio di Eboli. A renderlo noto l'assessorato alla Sicurezza ed alla Manutenzione.

Disagi per il maltempo

Il primo albero è caduto nei pressi del distretto 64 dell'Asl. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area interessata, per fortuna sgombra di persone al momento del crollo. Nei pressi del cimitero, inoltre, l'otturazione di un tombino ha provocato un allagamento che ha portato all'interruzione momentanea del flusso veicolare. Il secondo albero è caduto nei pressi della discesa del Molinello lungo via Po. Anche in questo caso nessun ferito. Nella stessa zona si è verificato il danneggiamento di un lampione, per il quale si è reso necessario l'intervento di Enel al fine di ripristinare l'illuminazione e l'erogazione di energia elettrica.