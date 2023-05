Disastro maltempo: danni ingenti all'agricoltura nella Piana del Sele, frane e disagi in Costiera

Non si placa il maltempo nel nostro territorio. Non solo frane e allagamenti: in ginocchio, per temporali e grandine, le imprese agricole della Piana del Sele. Oltre ventimila le aziende dell'area per un fatturato di circa 900 milioni che rischiano di vedere sfumare i loro introiti. Del caso si è occupato anche il Tg3 Campania: preoccupati Rosario Rago, componente della Giunta nazionale di Confagricoltura, e Giovanni Giugliano, direttore “Gal Terra e Vita” di Bracigliano, per le ripercussioni sui raccolti. In particolare, le ciliegie sono state praticamente schiacciate dalle precipitazioni. Un disastro.

La situazione in Costiera

Intanto, non è migliore del Cilento, la situazione in Costiera: senso unico alternato sulla Amalfitana, all'altezza di Conca dei Marini, in quanto ieri un masso si è staccato dal costone roccioso, finendo sulla carreggiata. Frana anche a Minori, con limitazioni alla circolazione nella frazione Torre. Si raccomanda massima prudenza.