Maltempo e disagi da Salerno al Cilento: cadono calcinacci in via Lucio Petrone, frane e crolli in provincia

Il maltempo continua ad arrecare danni nel nostro territorio. Traffico in tilt, infatti, a Salerno città, questa mattina: chiusa temporaneamente via Lucio Petrone per la caduta di grossi calcinacci da un palazzo. Sul posto, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e la polizia municipale per regolare il traffico. Inevitabili, i rallentamenti e le code lungo i tratti di strada adiacenti e non solo.

Frane e disagi in provincia

Tensione, intanto, a Sant’Arsenio, dove il tetto di una abitazione disabitata in via Annunziata, ha improvvisamente ceduto. Sul posto, la polizia municipale e i vigili del fuoco: fortunatamente, nessun ferito. Inoltre, è stata registrata una frana tra Castellabate centro e San Pietro: il tratto interessato alla colata di fango e detriti è stato interdetto al traffico. Nella notte, i caschi rossi, sempre a Castellabate, sono intervenuti per l'esondazione del torrente della frazione Alano, ma poi l'allarme è rientrato. Smottamento anche a Montecorice: si raccomanda massima prudenza.