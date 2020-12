Maltempo e danni: allagamenti e disagi a Sapri e Santa Marina

Allagamenti, raffiche di vento e piogge torrenziali stanno colpendo i territori a sud della provincia di Salerno, in particolare le fasce costiere del Golfo di Policastro e del Cilento. I maggiori danni si registrano a Sapri nel centro cittadino con strade invase da acqua e detriti. Quasi impraticabili sono Piazza Plebiscito, via Kennedy e Rione.

Vista la situazione meteorologica e le problematiche riscontrate in varie zone di Sapri, si invita la Cittadinanza a restare nelle proprie case. Tutte le squadre sono al lavoro ma ripeto durante gli eventi è indispensabile restare in casa.

Danni anche nel territorio comunale di Camerota nelle frazioni Licusati e Lentiscosa dove volontari e uomini della protezione civile sono al lavoro da ore per liberare le strade invase da grossi massi e da fango. Non migliore la situazione a Santa Marina, dove il sindaco Giovanni Fortunato lancia il suo appello:

“Viste le condizioni meteorologiche avverse si invita la cittadinanza a restare nelle proprie abitazioni e di muoversi soltanto in caso di necessità.

Inoltre chi risiede in abitazione in prossimità del fiume o di canali è pregato di allertare il comune in caso di urgenza”.