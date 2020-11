Bufera di vento a Sarno, la conta dei danni: il sindaco chiede lo stato di calamità

Al via, la conta dei danni causati dalla tempesta di vento, ieri, a Sarno. Senza sosta, il lavoro del Centro Operativo Comunale: "Non solo Covid, a rendere difficile la situazione durante il fine settimana è stato anche il forte vento che ha flagellato la città. - ha osservato il sindaco, Giuseppe Canfora - Fortunatamente non si contano feriti ma i danni sono ingenti. Il forte vento ha sradicato alberi e causato danni a molte strutture pubbliche e private. Danni ingenti anche all'agricoltura e a molte aziende agricole. Sono in corso le operazioni di pulizia e di messa in sicurezza delle aree devastate dalle forti raffiche di vento".

L'annuncio

Il primo cittadino, dunque, ha annunciato di voler chiedere lo stato di calamità. Stamattina, intanto, i vigili del fuoco si sono messi al lavoro per rimuovere il container danneggiato dal vento presso l'ospedale cittadino.





Parla il sindaco: