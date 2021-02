Gelo e raffiche: vetro rotto a Torrione e strada ghiacciata in Costiera, anche a Salerno lo spargisale

Gelo, vento e danni, nel salernitano. Stamattina, le raffiche hanno rotto il vetro di una finestra a Torrione, all'altezza del centro Disar. Sul posto, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza: transennato anche il tratto di strada per tutelare l'incolumità dei passanti. Intanto, considerate le rigide temperature che stanno investendo in queste ore il territorio cittadino, il personale della Protezione Civile Comunale di Salerno nella notte, ha provveduto, mediante un veicolo attrezzato con spargisale, ad effettuare l'attività preventiva antigelo. L'intervento dà seguito a quello già effettuato nella serata di venerdì.

Gli altri disagi

E' presente ghiaccio sull'asfalto lungo la SP1 Ravello-Tramonti: il tratto di strada, pertanto, è percorribile solo da auto munite di pneumatici con catene. "Si raccomanda di circolare sul tratto di strada summenzionato solo se strettamente necessario. - fanno sapere dal Comune- I volontari della Millenium Costa d'Amalfi ODV stanno operando ulteriori spargimenti di sale, anche su vie Comunali che presentano formazione di ghiaccio". Ieri, a Scafati, una recinzione è crollata su un’auto in viale della Gloria. "L'incidente avvenuto in viale della Gloria dimostra che questa amministrazione non è in grado di garantire la manutenzione, né ordinaria, né straordinaria, delle proprie strade. Non possiamo accettare che questa città cada a pezzi - ha osservato il gruppo Scafati Arancione- Sono immagini inaccettabili, che non fanno bene alla collettività e minano ogni possibile fiducia verso l’operato di questa amministrazione. Ricordiamo bene le promesse fatte in campagna elettorale dall'attuale sindaco e i suoi fedelissimi. Pensiamo alle grandi opere, ma non esiste una cultura della manutenzione per un città che, proprio come per la recinzione, dimostra di cadere a pezzi con un accenno di maltempo. Poteva verificarsi una tragedia e solo il caso l’ha evitata. Per il Comune si profila l'ennesimo contenzioso legale contro un automobilista a cui va la nostra solidarietà".