Danni ingenti alla scuola Posidonia di via XX Settembre: plesso chiuso per 2 giorni

Domani si torna tra i banchi a Salerno, ad eccezione della scuola secondaria di I grado Posidonia di via XX Settembre. Proprio lì, infatti, a causa della tromba marina e del maltempo, è stato registrato il danneggiamento delle guaine impermeabilizzanti poste sulla copertura del lato est del plesso, con cospicue infiltrazioni di acqua piovana in molte aule.

La decisione

Lo stesso dirigente scolastico, tra l'altro, ha espresso la necessità di effettuare nuove verifiche e di far eseguire lavori urgenti per la messa in sicurezza ma, a causa delle avverse condizioni meteo ancora in corso, tale intervento non è effettuabile ad horas. Il sindaco, dunque, ha ordinato la chiusura del plesso il 29 e il 30 settembre per consentire la ripresa delle lezioni in totale serenità.