Vento forte: cadono intonaco e calcinacci a Matierno, sul posto i caschi rossi

Primi danni per le raffiche di vento che stanno interessando il nostro territorio, in città, dove, dalle 18, scatterà anche l'allerta meteo annunciata dalla Protezione Civile.

L'intervento

In particolare, in via dei Romani, traversa di via dei Normanni, a Matierno, è caduto dell'intonaco e parte della facciata di un edificio fronte strada: sul posto, i vigili del fuoco e la polizia municipale per la messa in sicurezza e le verifiche del caso. Fortunatamente, nessuno si è trovato a percorrere quel tratto al momento del crollo. Si raccomanda prudenza.