Inchiesta sui mercatini di Natale, archiviazione per Dario Loffredo

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Salerno nei confronti di Dario Loffredo nell'ambito dell'inchiesta sui mercatini di Natale. La richiesta è stata accolta lo scorso 25 ottobre.

Le parole di Loffredo

L'accoglimento della richiesta di archiviazione è stata resa nota dallo stesso Loffredo a mezzo social: "Sono ed ero in pace con la mia coscienza - scrive l'attuale presidente del consiglio comunale - ma questa situazione ha creato in me ansie e tensioni che sono proprie di chi sa di vivere nel giusto e di provare, quotidianamente, a essere una persona capace di tendere la mano e di vivere sempre alla luce del sole. Come diceva Kant: il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me. Si sa, non possiamo piacere o essere apprezzati da tutti, ma tra mille difetti che come ogni essere umano ho, non mi riconosco quello della mancata trasparenza. Per questo ho scelto di scrivere. Principalmente per ringraziare chi mi è stato vicino in questi mesi. Mia madre, i miei amici storici e quelli ritrovati, il mio avvocato Giovanni Annunziata. Ma anche i miei non amici (non mi piace chiamarli nemici, perché non ritengo di averne anche se forse sbaglierò). Mi hanno aiutato a crescere. Tutti. E hanno reso ancora più forte la mia fiducia nella giustizia".