Amalfi, vendite senza licenza e insulti a turisti: Daspo per un 74enne

Un Daspo urbano di 12 mesi è stato emesso dalla Questura di Salerno a carico di un 74enne di Amalfi.

Il provvedimento

L'uomo, residente ad Amalfi e con precedenti, è stato multato ripetutamente per aver venduto bibite in assenza di apposita licenza tra piazza Flavio Gioia e il molo Cassone. In alcune circostanze, il 74enne avrebbe anche inveito contro quei turisti che non acquistavano i suoi prodotti. Il provvedimento è stato notificato questa mattina.