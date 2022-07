Prostituzione a Battipaglia: scatta il Daspo per due donne, i controlli

Controlli serrati contro la prostituzione: nell’ambito di specifici e intensificati servizi di vigilanza e controllo già predisposti in sinergia con le altre Forze di Polizia lungo il litorale salernitano, per assicurare maggiore presenza e visibilità e finalizzati alla prevenzione e al contrasto ai fenomeni di maggiore pericolo e turbamento per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore Giancarlo Conticchio ha emesso 2 Daspo urbano, a Battipaglia, località Torretta Tusciano sulla S.P. 175/A.

I provvedimenti sono scattati nei confronti di due cittadine comunitarie che si prostituivano sulla strada pubblica, rappresentando pericolo per la sicurezza della città. Continua il monitoraggio nella fascia costiera.