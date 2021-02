Dal "Ministero delle galassie", al Covid, fino alle frane e alle "transizioni verso il manicomio": parla De Luca

Guarda positivitamente, il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, all'evoluzione di Lega e M5S pur sottolineando che avrebbero, a suo avviso, dovuto spiegare le ragioni del cambio di rotta. Nella sua consueta diretta del venerdì, De Luca ha esordito con la politica nazionale ironizzando sul Ministero della Transazione Ecologica, ribattezzato "ministero alle galassie che credo sarà affidato a persona di alto profilo come Giordano Bruno". Secondo De Luca, infatti, "già solo il Ministero dell'Ambiente era una cosa complicata: in Italia per un porto turistico occorrono 52 autorizzazioni e per il dragaggio servono 3 anni, mentre per un impianto di compostaggio per l'umido due anni", ha detto. Per il Governatore sarebbe stato utile concentrarsi "su cose concrete più che su un obiettivo epocale come quello della transizione ecologica". In merito al Governo tecnico, De Luca rimane prudente e diffidente dopo aver espresso apprezzamento per Draghi: "Ho visto circolare nomi che noi umani mai potremmo immaginare - ha incalzato- Parlo di qualche figura tecnica che io, ai tavoli di riunione, non capivo mai se fosse sveglia o imbalsamata: stava, stava. Mi auguro di non trovare in Ministeri decisivi figure tecniche di questo tipo. Inoltre non ho ancora sentito da nessuno la parola Mezzogiorno, per cui non so che cosa si preveda per il Mezzogiorno in merito agli investimenti e al Recovery plan: dobbiamo verificare nomi di Ministri e dichiarazioni programmatiche di Draghi per valutare".

De Luca sul Covid

Nel frattempo in tutta la sua drammaticità incombe l'epidemia che non aspetta il Ministero delle Galassie ma galoppa: avremo un fine settimana che, in assenza di ordinanze e provvedimenti, rappresenterà il punto di riesplosione del contagio, con San Valentino per la gioia degli innamorati e Carnevale. A tal proposito, c'è una corrispondenza simbolica tra la scadenza politica e Carnevale: qualcuno potrebbe rilevare in questo un significato mitico-allegorico del Governo di quest'anno. Se non si prendono provvedimenti , tra 20 giorni assisteremo alla riesplosione del contagio. Abbiamo di nuovo corridoi ospedalieri quasi saturi e tra poco forse anche le terapie intensive con il pericolo delle varianti di cui conosciamo poco. La situazione delicata: se non ci saranno in questo week-end misure nazionali, inevitabile l'uscita dalla zona gialla.

Scuola e vaccini

Circa l'aumento di contagi nella popolazione scolastica, De Luca si è soffermato sui "no dad" e su chi ancora si chiede come mai, in zona gialla, se è possibile riaprire le attività, si metta in discussione la riapertura delle scuole. Così il Governatore ha nuovamente spiegato che il contagio si diffonde con gli assembramenti, per molte ore, in luoghi chiusi: caratteristica, queste, di scuole, cinema e teatri. "Abbiamo fornito i dati, responsabilizzando i Comuni, anche per evitare la cattiva abitudine di nascondersi dietro le ordinanze del presidente della Regione. Nel frattempo cercheremo di far partire i vaccini sul personale scolastico: ad oggi 1000 le iscrizioni e sollecitiamo i dirigenti a fornire l'elenco del personale per i vaccini. La piattaforma è attiva. Ad oggi in Campania solo 140mila i vaccinati (con due dosi) perchè mancano le altre dosi e stiamo facendo la guerra per avere almeno gli stessi vaccini delle altre regioni - continua De Luca - Dovremmo aver acquisito il principio per il quale ci siamo battuti: per un cittadino, un vaccino. Vediamo se sarà così. Con questi tempi lunghi, rischiamo di veder emergere le varianti del virus rendendo poi inutili le vaccinazioni. Noi come Regione stiamo iniziando ad avviare gli acquisti dei vaccini".

Infine, il Governatore ha bacchettato Autostrade Meridionali per via di alcuni cantieri in pieno giorno in autostrada che hanno paralizzato il tratto vicino Castellammare: "La società si è scusata e stiamo pensato ad un divieto di cantieri senza preavviso e senza accordi con la Regione, nel nostro territorio. In molti casi, in Italia l'unica transizione è quella verso il manicomio", ha concluso.