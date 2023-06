Manutenzione in città, la strigliata di De Luca: “L’amministrazione si deve svegliare”. La replica del sindaco

La presentazione del progetto di rifunzionalizzazione dell’ex tribunale di Salerno ha registrato anche un piccolo “siparietto” fra il governatore De Luca ed il sindaco Napoli. Galeotta è stata una domanda di una giornalista a De Luca in merito alle tante problematiche legate alla manutenzione in città.

La strigliata di De Luca

Un’occasione propizia per il governatore per strigliare l’amministrazione comunale come già avvenuto qualche settimana fa: “Ci sono risorse che mancano, è vero, ma è un problema che accomuna tutti gli enti locali. Però si devono pure svegliare. Perché alcuni interventi possono essere effettuati da cooperative e piccole imprese. Una città bisogna viverla, quando ci sono i problemi li devi sentire sulla tua pelle come se fossero problemi di casa tua. E invece siamo rilassati e vediamo pali della luce che diventano bianchi, doppie file che non vengono controllate e altre cose. Quindi, preso atto che ci sono problemi economici bisogna svegliarsi perché l’attenzione non è adeguata alla gestione della città”.

La replica di Napoli

Pochi minuti dopo è arrivata anche la replica di Napoli. “Non stiamo dormendo” ha esordito ironicamente il sindaco, che poi ha fatto alcune precisazioni: “Quotidianamente siamo costretti a confrontarci con emergenze e complicazioni alle quali facciamo fronte al massimo delle nostre possibilità. Non bisogna mai essere soddisfatti e le sollecitazioni agli uffici vanno fatte regolarmente”. “Stiamo recuperando due anni di stop – ha aggiunto Napoli – all’inchiesta della magistratura che, di fatto, ha fermato la manutenzione. Allo stesso tempo dobbiamo fronteggiare un clima ormai sub-tropicale. L’obiettivo, in ogni caso, è migliorarsi sempre. Come dice sempre De Luca: bisogna essere sempre opposizione di se stessi”