Sbarco migranti, De Luca: "Vicenda sgradevole: un'operazione sottobanco"

"Credo che non sia accettabile nessuno sbarco né nel porto di Salerno né in quello di Napoli". Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ritorna sullo sbarco di migranti della Ocean Viking. Il governatore si è soffermato sulla questione nel punto stampa successivo alla presentazione del Piano Idrico della Campania.

"Vicenda sgradevole"

"La vicenda di Salerno - ha sottolineato De Luca - è stata sgradevole perché nessuno ha ritenuto opportuno comunicare con le istituzioni del territorio. Queste sono operazioni sottobanco. Il problema che pongo è che sui quasi 400 migranti 60 erano positivi al Covid. Il Comune di Salerno si è fatto carico dei bambini non accompagnati. Non ho capito bene dove sono andati gli altri positivi, perché è del tutto evidente che 60 positivi su una nave rappresentano un focolaio. Spero che tutti quelli che sono stati ricollocati nei vari centri siano stati controllati. Nei doveri di solidarietà non c'è l'obbligo di accettare i contagi".