Con le decisioni numero 18 del 16 febbraio e numero 19 del 21 febbraio prese dalla giunta comunale di Pagani, si è ufficialmente completata la transizione della denominazione delle strade e degli elenchi anagrafici ed elettorali dell'area precedentemente contesa tra i Comuni di Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino.

"Una nuova fase"

Tali decisioni segnano l'inizio di un nuovo capitolo per gli abitanti delle vie coinvolte, che ora sono ufficialmente riconosciuti come cittadini di Pagani. Entro poche settimane, gli uffici comunali finalizzeranno le procedure necessarie per garantire tutti i servizi ai 1066 nuovi residenti. Si prevede anche l'installazione di nuova segnaletica stradale, che in gran parte manterrà i nomi attuali delle strade di Sant’Egidio. Verrà inoltre creata una sezione elettorale dedicata ai nuovi cittadini. Questo complesso processo, che giunge a conclusione dopo mesi di incontri tra i due comuni sotto la supervisione della Prefettura e grazie alla mediazione del viceprefetto Amantea, ha visto il coinvolgimento attivo delle amministrazioni di entrambi i comuni, dei tecnici e dei Segretari Generali. Si esprime gratitudine per il loro impegno nella risoluzione della questione. In aggiunta, è stato richiesto ai funzionari del Comune di Pagani di organizzare i servizi di illuminazione pubblica e di igiene urbana, seguendo gli accordi preliminari stabiliti tra i due enti. Tuttavia, restano aperte altre questioni da negoziare, come le competenze relative a tasse, urbanizzazione e aspetti economici, che si prevede saranno risolte nei mesi a venire.