Colpiti da arresto cardiaco: due decessi in pieno centro a pochi minuti di distanza

Due decessi in strada in pochi minuti in pieno centro di Salerno. Il primo si è verificato sulla lungomare: vittima un uomo che stava facendo footing. Il secondo, invece, è avvenuto su Corso Vittorio Emanuele, nei pressi dell'ex cinema Capitol.

I soccorsi

Ad intervenire sul posto la Croce Bianca ed i volontari del Vopi, che hanno potuto soltanto constatare il decesso delle due persone. Secondo i primi rilievi si sarebbe trattato in entrambi i casi di arresto cardiaco.