Decreto "salva città", i sindacati si mobilitano: "Siamo preoccupati"

Cgil, Cisl e Uil si mobilitano dopo l'adesione da parte del Comune alle misure per il riequlibrio finanziario (il cosiddetto "decreto Salva Città"). "C'è bisogno di una discussione articolata e complessiva" sottolineano le sigle sindacali, che hanno convocato una conferenza stampa per lunedì 27 alle 9.30 nella sede della Cgil di Salerno.

Le preoccupazioni

I timori, dopo l'approvazione di tale atto, sono molteplici. "Temi come l’incremento dell’addizionale comunale Irpef lo snellimento della struttura amministrativa al fine di ottenere una riduzione delle dotazioni organiche dell’Ente, in presenza già di una forte carenza di personale negli ultimi 10 anni, la riduzione delle risorse destinate al salario accessorio dei dipendenti, la possibile interruzione del percorso di passaggio da part time a full time degli oltre 100 dipendenti comunali neo assunti, preoccupano non poco le organizzazioni sindacali" si legge nella nota delle tre sigle. "Le eventuali ricadute del riequilibrio sui servizi da garantire ai cittadini e sui dipendenti - aggiungono Cgil, Cisl e Uil - necessitano di una discussione articolata e complessiva".