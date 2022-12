Un defibrillatore sul palazzo ACI- SARA Salerno: l'inaugurazione

Sarà installato il prossimo venerdì 16 dicembre alle ore 11, un defibrillatore semi-automatico da esterno (DAE) davanti alla sede dell’Automobile Club Salerno e agenzia “Sara Assicurazioni” di Enrico Giudice, al civico n. 98 di corso Garibaldi in Salerno. Il Dae sarà chiaramente visibile con un’apposita cartellonistica. L’iniziativa, sostenuta dall’Automobile Club Salerno, dall’agenzia “Sara Assicurazioni” di Enrico Giudice e dall’Unpli Salerno, si inserisce nell’ambito del progetto “Salerno Cardio-Protetta” dell’Associazione Onlus A Casa di Andrea LVH e vuole dare un ulteriore contributo alle tragiche problematiche che si sono verificate in città e che potrebbero essere evitate se si intervenisse tempestivamente.

Parla il presidente Vincenzo Demasi

"L’Automobile Club Salerno è molto impegnato nel campo sociale soprattutto nel settore dell’educazione e della sicurezza stradale, e questo progetto va anch’esso nella giusta direzione di sostenere la sicurezza dei cittadini “in mobilità”. Il Defibrillatore sarà posto in una posizione strategica sulla centrale arteria di corso Garibaldi, a poca distanza dalla stazione ferroviaria, a 100 metri del porto turistico “Masuccio Salernitano” e dalle strade dello shopping percorse anche da tantissimi turisti".

Enrico Giudice, agente Sara Assicurazioni di Salerno e Sarno, ha aderito con piacere all’iniziativa: "Il defibrillatore è uno strumento che consente di fare molto per evitare tragedie". Importante il sostegno dell’Unpli, l’Unione nazionale delle pro loco italiane, rappresentato per l’occasione da Vincenzo Cerrato, Presidente del Collegio dei Revisori, nonché consigliere Aci Salerno, sempre attento e disponibile a sostenere iniziative nel campo sociale. "E’ importante installare nuovi defibrillatori ma è anche determinante saperli utilizzare e per questo – annuncia Giovanni Caturano, il Direttore Aci Salerno – organizzeremo un corso di formazione per insegnare, a quanti lo vorranno, l’uso del defibrillatore. L’appuntamento è per lunedì 9 gennaio 2023 alle ore 15, presso la sala convegni dell’Automobile Club Salerno al primo piano del palazzo. L’invito ad aderire è rivolto a tutta la cittadinanza e soprattutto ai commercianti e agli abitanti della zona, per consentire ad un maggior numero di persone di saper intervenire tempestivamente nei casi di necessità".

E Dino Cerbarano, presidente della “Casa di Andrea onlus”, ricorda: «Questa di Corso Garibaldi 98 sarà la quinta installazione di un defibrillatore in città nell’ambito del progetto “Salerno città cardio protetta”. Grazie al gruppo Aci e Sara e al contributo dell’Unpli siamo in condizione di offrire un dispositivo salvavita in un luogo centrale, ad elevata affluenza di residenti e turisti».