Rubano il defibrillatore nella piazza di Pastena, "A Casa di Andrea LVH": "Inermi davanti a questa sconfitta"

"Ennesimo atto vandalico o ignobile furto - ognuno lo definisca come ritiene più confacente - si è perpetrato ai danni dell’Associazione A Casa di Andrea LVH, ma soprattutto ai danni dei cittadini di Salerno e della comunità di Pastena in particolare". Lo ha reso noto ieri la stessa associazione "A casa di Andrea", dopo che, nella notte tra venerdì e sabato, ignoti hanno divelto il foglio di plexiglass, rubando il defibrillatore installato all'altezza di piazza Caduti di Brescia, donato all’Associazione, capofila a Salerno per questo tipo di attività sociale, dall’azienda pubblicitaria Up Adv e Caffè Motta.

La nota di Dino Cerbarano, presidente dell'Associazione "A Casa di Andrea LVH"