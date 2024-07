Degrado dei quartieri di Salerno, la denuncia dell'associazione Help

L’Associazione Help tutela e Sostegno dei Consumatori denuncia lo stato di degrado di alcuni quartieri della città di Salerno. "Sono pervenute e continuano ad arrivare - si legge nella nota - numerose segnalazioni da parte di cittadini residenti in via La Mennolella, che lamentano la scarsa manutenzione della sede stradale, dei marciapiedi e del verde pubblico".

La denuncia

"La situazione negli ultimi dieci giorni si è aggravata per l’assenza di illuminazione pubblica" sottolinea Help. "Ogni viale, di sera, rimane sistematicamente al buio" denunciano. Ma non è tutto: "Inoltre, si sono verificati diversi furti nelle abitazioni e tentativi di effrazione. I residenti, preoccupati, nonostante l’invio di molteplici comunicazioni ufficiali all’Ente Comunale e all’autorità di Pubblica Sicurezza, ad oggi, non hanno ricevuto alcuna risposta, tanto è vero che alcun intervento risolutivo è stato eseguito. Appare grave che un quartiere a pochi passi dal centro, abitato da numerose famiglie, risulti da anni abbandonato a se stesso, per la carenza dei servizi essenziali che ogni Ente deve garantire".