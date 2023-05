Degrado in piazza Alario, l'interrogazione di Forza Italia: "Totale assenza di manutenzione"

Il gruppo consiliare di Forza Italia ha presentato un’interrogazione per chiedere all’amministrazione comunale di intervenire su Piazza Alario, dove è stata segnalata una situazione di degrado e abbandono. “Si evidenzia – si legge nella nota - l'assenza assoluta del servizio di manutenzione del verde pubblico con aiuole che ricordano più una selva che un giardino di quartiere. Le condizioni di vivibilità della zona sono indecenti e lontanissime dagli standard europei che taluni inopportunamente continuano a menzionare”.

L’interrogazione

“Chiediamo – scrive il capogruppo, Roberto Celano - se e quando l'Amministrazione intenda intervenire per completare i lavori di rifacimento dell’arredo urbano di piazza Alario e per assicurare ai residenti del quartiere condizioni di vivibilità quantomeno tollerabili, avviando una programmazione di manutenzione ordinaria in zona che riguardi quantomeno il verde pubblico”.

La replica

A replicare indirettamente all'interrogazione il sindaco, Vincenzo Napoli, a margine della cerimonia del crest a bordo della Msc Opera. "Ci sono ancora alcune criticità - ha spiegato - ma, grazie allo sforzo di Salerno Pulita, le stiamo superando con fatica e determinazione. Tutto è migliorabile e perfettibile e noi continueremo a lavorare costantemente".